- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 61 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8132 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.
كما لفتت إلى شفاء 10 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7278، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 276532 حالة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 61 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.