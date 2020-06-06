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حريق ضخم يلتهم أكبر مستودعات أمازون في كاليفورنيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

حريق ضخم يلتهم أكبر مستودعات أمازون في كاليفورنيا

متابعات_ الخليج 365

شب حريق ضخم في أحد أكبر مستودعات شركة أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

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وكشفت الشركة عن تمكنها من إجلاء جميع موظّفيها بأمان من المبنى.

 

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.

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