قوّات حكومة الوفاق تعلن إستعادة المعقل الأخير لقوات حفتر في غرب ليبيا

أعلنت قوات ​حكومة الوفاق​ الوطني الليبية المدعومة من ​الأمم المتحدة​ الجمعة أنها استعادت السيطرة على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة الليبية ​طرابلس الغرب​)، المعقل الأخير للقوات الموالية للمشير ​خليفة حفتر​ في غرب البلاد. واشار العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية في بيان صحافي، الى ان "قواتنا البطلة سيطرت على كامل مدينة ترهونة، ودحرت مليشيات حفتر الإرهابية".

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