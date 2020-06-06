فرنسا تمنع احتجاجات عند السفارة الأمريكية وبرج إيفل في باريس

حظرت شرطة باريس مظاهرات كان مقررا تنظيمها أمام السفارة الأمريكية وفي الحدائق القريبة من برج إيفل اليوم السبت ضمن حملة احتجاجات على مصرع مواطن أسود على يد الشرطة بالولايات المتحدة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت إدارة شرطة باريس أمس الجمعة إنها قررت حظر المظاهرات بسبب مخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية الناجمة عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بعد أن اندلعت اضطرابات خلال مظاهرة أخرى مناهضة للشرطة في
واندلعت الاضطرابات في أنحاء الولايات المتحدة منذ موت فلويد، الذي توفي بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة تسع دقائقتقريبا في منيابوليس في 25 مايو.
ورفضت متحدثة باسم الحكومة الفرنسية الأربعاء مقارنات بين عنف الشرطة في فرنسا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد عنف ممنهج من جانب الدولة في فرنسا، وأنه يجري التحقيق في الحوادث بشكل كامل ومعاقبة المسؤولين.
ووجهت لبعض مسؤولي إنفاذ القانون في فرنسا في السنوات الأخيرة اتهامات باستخدام القوة بشكل غير متناسب ولا سيما خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في 2018 و2019.
وترفض الحكومة دائما مصطلح "عنف الشرطة" على الرغم من الانتقادات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان، ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في بداية العام خطة لـ"تحسين أخلاقيات قوات الأمن".
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