روسيا تسجل 197 وفاة و8855 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 197 وفاة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق، إضافة إلى 8855 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 5725 وفاة و458689 إصابة وفقا لموقع روسيا اليوم.

ومع ارتفاع معدل الوفيات اليومية، حافط مؤشر الإصابات على الاستقرار مع زيادة طفيفة مقارنة مع 8726 حالة في الإحصائية السابقة.

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وحسب بيان أصدره مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن 8708 مرضى تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ

إجمالي المتعافين 221388 شخصا.

وذكر البيان أن 36,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وسجلت العاصمة موسكو 58 وفاة و1992 إصابة جديدة مقارنة مع 57 وفاة و1855 إصابة في اليوم السابق، بينما تماثل 3073 شخصا للشفاء مقابل 2643 أمس لتتجاوز حصيلة المتعافين في المدينة 100 ألف.