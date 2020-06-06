واشنطن ترفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية

قالت صحيفة "الشعب" الصينية، إن وزارة النقل الأمريكية رفعت الحظر المفروض على رحلات شركات الطيران الصينية إلى المطارات الأمريكية، الذي كان يجب أن يسري مفعوله في 16 يونيو وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتم رفع الحظر، بعد أن أعلنت الصين

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في 4 يونيو، عن فتح عدد من المطارات في أكبر مدن البلاد لرحلات شركات الطيران الأجنبية، التي حسب تقديرها يمكن أن تختار أحد الاتجاهات، وتقوم برحلة واحدة أسبوعيا.

وقامت السلطات الصينية، في وقت سابق على خلفية وباء كوفيد-19، بإغلاق المطارات أمام معظم شركات الطيران الأجنبية بما في ذلك الأمريكية.

ومع تراجع انتشار المرض في الصين، خففت السلطات التدابير الوقائية التي فرضتها، بما في ذلك في مجال النقل الجوي.

ومع تعافي الاقتصاد، بدأ عدد ركاب الرحلات الجوية الداخلية في الصين ينمو بشكل ملحوظ.