واشنطن ترفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية

قالت صحيفة "الشعب" الصينية، إن وزارة النقل الأمريكية رفعت الحظر المفروض على رحلات شركات الطيران الصينية إلى المطارات الأمريكية، الذي كان يجب أن يسري مفعوله في 16 يونيو وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتم رفع الحظر، بعد أن أعلنت الصين
وقامت السلطات الصينية، في وقت سابق على خلفية وباء كوفيد-19، بإغلاق المطارات أمام معظم شركات الطيران الأجنبية بما في ذلك الأمريكية.
ومع تراجع انتشار المرض في الصين، خففت السلطات التدابير الوقائية التي فرضتها، بما في ذلك في مجال النقل الجوي.
ومع تعافي الاقتصاد، بدأ عدد ركاب الرحلات الجوية الداخلية في الصين ينمو بشكل ملحوظ.
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