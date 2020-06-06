لقي 11 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق أثناء مرور دورية للشرطة، بمديرية خاش في ولاية بادخشان شمالي البلاد،اليوم السبت وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي عن شن غارتين جويتين استهدفتاعناصر من حركة "طالبان".
وقال المتحدث الأمريكي سوني ليغيت، في تغريدة على "تويتر"، إن الغارتين نفذتا يومي الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان، واستهدفتا أكثر من 20 مسلحا من حركة "طالبان".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شرطيا أفغانيا بانفجار قنبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.