كوريا الشمالية تهدد بـ”إيلام” جارتها الجنوبية بسبب منشوارت الحدود

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وهذا التحذير هو الثاني خلال يومين، في أجواء من الفتور الشديد في العلاقات بعد الآمال التي أثارتها ثلاث قمم بين زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في 2018.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، البيان الأول الذي صدر عن كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لكيم جونغ أون.

وهددت كيم في هذا البيان بإغلاق مكتب الارتباط، وإلغاء الاتفاق العسكري الذي وقع خلال زيارة مون إلى بيونغيانغ في 2018 بهدف خفض التوتر على الحدود.

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وقال ناطق باسم إدارة الجبهة الموحدة للشمال، التي تهتم بالعلاقات بين الكوريتين في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أيضا: “في إجراء أول سنسحب نهائيا المكتب المشترك غير المفعّل للارتباط بين الشمال والجنوب”، الذي تم تعليق نشاطاته منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن إغلاق المكتب قد تتبعه “إجراءات مختلفة”، قائلا: “نحن على وشك بدء إجراءات يمكن أن تجرح الجانب الجنوبي قريبا لإيلامه”.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم يمارسون ضغوطا من أجل تبني قانون يمنع النشاطات المرتبطة بإرسال منشورات، لكن هذا الإعلان أثار جدلا حول انتهاكات ممكنة لحرية التعبير.

وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية أن حملة المنشورات “تضر أكثر مما تفيد”.