كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 11:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أعلى عدد للإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الهندية، اليوم السبت، 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.

وبحسب قناة روسيا اليوم، تعد هذه أعلى زيادة يومية في عدد حالات الإصابة والوفاة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الأعداد الكبيرة للإصابات بكورونا المسجلة في الهند، تشكل "نسبة متوسطة" قياسا بعدد سكانها.

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وأفادت بيانات وزارة الصحة ورعاية الأسرة، بأن 114073 شخصا غادروا المستشفيات بعد تحسن حالاتهم، وبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 115942.

وكانت المرحلة الخامسة من الإغلاق الوطني في الهند، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين الماضي، مع تخفيف العديد من القيود وإعادة فتح البلاد بطريقة تدريجية.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في 25 مارس فرض إغلاق بمجمل أنحاء البلاد لاحتواء انتشار كوفيد-19، وتم تمديده أكثر من مرة، آخرها في 30 مايو.