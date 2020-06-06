كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 11:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر "مورافيكي" يأمل في نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، إنه يأمل في أن يُعاد تخصيص بعض القوات العسكرية الأمريكية المقرر إخراجها من ألمانيا إلى بولندا.

وقال "مورافيكي" لـRMF24: "آمل بشدة أنه نتيجة للمحادثات الكثيرة التي أجريناها ... سيأتي بالفعل جزء من القوات المتمركزة اليوم في ألمانيا والتي تقوم الولايات المتحدة بإزالتها ... إلى بولندا. القرار الآن في الجانب الأمريكي"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في 5 يونيو، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية بسحب 9500 جندي من ألمانيا بحلول سبتمبر.

كانت الخطوة قيد النظر في إدارة "ترامب" منذ سبتمبر الماضي، ولا علاقة لها بقرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعدم حضور اجتماع مجموعة السبعة الذي كان ترامب يخطط لاستضافته في الولايات المتحدة هذا الشهر، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

Advertisements

وفي سياق منفصل، قالت وكالة الأنباء الرسمية (باب) في وقت متأخر من يوم الجمعة نقلا عن مرسوم حكومي إن بولندا تعتزم تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية حتى 16 يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

استأنفت الخطوط الجوية البولندية التي تسيطر عليها الدولة LOT رحلاتها بين أكبر المدن في البلاد، بما في ذلك وارسو، وغدانسك، وكراكوف، وفروكلاف، اعتبارًا من 1 يونيو.

وكانت جميع رحلات الناقلة الوطنية البولندية عُلقت في العاشر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومددت الناقلة في التاسع عشر من مايو تعليق رحلاتها الدولية حتى يوم 14 يونيو الحالي.

يشار إلى أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا كانت في 4 مارس الماضي. حتى يوم الجمعة، أبلغت بولندا عن 25،410 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 1137 حالة وفاة.