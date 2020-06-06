كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 11:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر طبييب أمريكي: "على المتظاهرين أن يقوموا بدورهم لكبح انتشار الفيروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول كبير المراسلين الطبيين في شبكة سي إن إن، الدكتور سانجاي جوبتا، إن هناك خطرًا من انتشار الفيروس التاجي في الاحتجاجات عبر الولايات المتحدة، حيث تكتظ الشوارع بالناس، وهم يهتفون ويصرخون والسعال بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقال جوبتا "الفيروس لا يزال موجودًا، ولا يزال معديًا للغاية".

وأضاف أنه على الجانب الإيجابي، "يرتدي الكثير من الأشخاص أقنعة، وهذا أمر جيد. نحن نعلم أن الأقنعة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على انتشار الفيروس. الاحتجاجات في الغالب في الخارج، وهو أمر جيد أيضًا لأن الفيروس سوف يكون في الهواء أكثر."

وقال جوبتا ومع ذلك، فإن اقتراب الناس من بعضهم البعض يمثل مشكلة. إذا أصيبوا بـ Covid-19 في احتجاج، فسيكون من الصعب جدًا تتبع المخالطين.

Advertisements

وأوضح جوبتا "من الواضح أنهم لا يبتعدون جسديا ويبقون في هذه المواقع لمدة تزيد عن 10 أو 15 دقيقة.. لذا لديك العديد من المواقف التي يكون لديك فيها اتصال وثيق، وإذا تم تشخيص الأشخاص لاحقًا بعدوى، فإن الأمر يتعلق بكيفية العودة وتتبع الأشخاص المخالطين في الاحتجاج. من الصعب جدًا القيام بذلك."

تحدث الاحتجاجات أيضًا في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة في إعادة فتح البلاد، ونتيجة لذلك قد يكون من الصعب معرفة مدى تأثير هذه الاحتجاجات على عدوى فيروسات تاجية جديدة.

"يحتاج المتظاهرون إلى القيام بدورهم لكبح انتشار الفيروس. وأيضًا التفكير بعد عودتهم إلى منازلهم. ما الذي يمكن أن يفعلوه لعدم نشر الفيروس على الناس في أسرهم، وفي مجتمعهم".

