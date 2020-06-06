هل سيلحق ميسي بمواجهة ريال مايوركا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرقت تقارير صحفية، إلى موقف نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، من المشاركة في مباراة فريقه أمام ريال مايوركا يوم 13 حزيران/يونيو الجاري، ضمن استئناف مباريات الموسم بالليغا.

وكان البارسا قد أعلن أن ميسي يعاني من إصابة بسيطة في عضلات الفخذ اليمنى.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن ميسي سيحصل على الضوء الأخضر للتدريب مع الفريق يوم الإثنين المقبل، وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام ريال مايوركا.

وأكد التقرير أن برشلونة غير منزعج من إصابة ميسي، وهناك هدوء في النادي، للثقة الكبيرة في لحاق البرغوث الأرجنتيني بمواجهة ريال مايوركا.

ومن المقرر أن يواصل ميسي العمل على تقوية العضلات خلال الأيام المتبقية قبل لقاء مايوركا.