ريال مدريد يغلق الباب أمام باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، لن يرحل عن صفوف فريقه في الموسم الكروي القادم.
وأبدى أكثر من نادٍ اهتمامه بفينيسيوس (19 عامًا) مؤخرًا، أبرزهم باريس سان جيرمان.
لكن بحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن اللاعب لن يغادر صفوف الميرينغي، بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الموقع أن مسؤولي ريال مدريد، ليس لديهم أي نية للتخلي عن البرازيلي، باعتباره مستقبل الفريق.
وفي المقابل يعد ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، من أشد المعجبين بإمكانات مواطنه فينيسيوس، حيث يسعى جاهدا لإحضاره إلى حديقة الأمراء.
ويحاول النادي الباريسي تعزيز صفوفه، تحسبا لإمكانية رحيل أحد نجوم هجومه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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