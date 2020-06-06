المالكي: "لا علاقة" للانفكاك عن إسرائيل باتفاق أوسلو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، الجمعة، إن قرار انفكاك فلسطين من الاتفاقيات مع إسرائيل، "لا علاقة له باتفاق أوسلو للسلام".

وأضاف المالكي، في بيان، أن "بلاده ردت على استفسار سابق تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية حول إعلان الرئيس محمود عباس حلّ الاتفاقيات مع إسرائيل"، وأوضح أن "الرد الفلسطيني ليس له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاق أوسلو".

وأردف المالكي أنّ "الإعلان لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي".

وتابع أن "دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وفي أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، أعلنت المحكمة أن التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأميركيّة، التي هدّدت بفرض عقوبات على المحكمة والعاملين فيها.

Advertisements

وفي 27 أيّار/مايو الماضي، طلبت المحكمة معلومات إضافية من فلسطين حول إعلان عباس، وإن كان يتعلق بأي من اتفاق أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.

ولم يتضمن الطلب توضيحا حول أسبابه والأمور المترتبة على الرد الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب قرار الأخيرة بضم أجزاء من الضفة الغربية.

جاء ذلك ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في عملية ضم 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.