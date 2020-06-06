موجة حرّ حتى الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارّة عمومًا. وتسجّل درجات الحرارة مستويات ثلاثينيّة في معظم المناطق نهارًا، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة قليلًا في المناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية.

وغدًا الأحد، لا يطرأ تغيّر يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بشكل عام وحارة جدًا في المناطق المنخفضة والأغوار، وتسجّل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية في معظم المناطق نهارًا وتصل إلى مطلع الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تسجل درجات الحرارة مستويات عشرينية في معظم المناطق وتكون الرياح شمالية غربية.

والإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة بوجه عام في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.