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حريق ضخم يلتهم أكبر مستودعات أمازون في كاليفورنيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

شب حريق ضخم في أحد أكبر مستودعات شركة أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

 

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وكشفت الشركة عن تمكنها من إجلاء جميع موظّفيها بأمان من المبنى.

 

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.

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