شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم أكبر مستودعات أمازون في كاليفورنيا والان مع التفاصيل

السبت 6 يونيو 2020 شب حريق ضخم في أحد أكبر مستودعات شركة أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

Advertisements وكشفت الشركة عن تمكنها من إجلاء جميع موظّفيها بأمان من المبنى. وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.

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