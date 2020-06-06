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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم أكبر مستودعات أمازون في كاليفورنيا والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
شب حريق ضخم في أحد أكبر مستودعات شركة أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية المملوكة للملياردير جيف بيزوس.
وكشفت الشركة عن تمكنها من إجلاء جميع موظّفيها بأمان من المبنى.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.
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