الإمارات الأولى عربيا والـ 11 عالميا في قائمة الدول الأكثر أمانا من كورونا

السبت 6 يونيو 2020

حلت الإمارات في المركز الأول عربيا، والمركز 11 عالميا في قائمة من 100 دولة الأكثر أمانا من جائحة" كوفيد 19" وفقا لتصنيف جديد أصدرته أمس مجموعة "دييب نولدج" ومقرها هونغ كونغ، حيث تقدمت الإمارات في المؤشر على أكثر الدول عراقة من ضمنها كندا وهونغ كونغ والنرويج والدنمارك وتايوان وهولندا وآيسلاندا وفنلندا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة والسويد، وفقا للبيان.



وحلت الدولة في المركز 20 عالميا في كفاءة الحجر الصحي متقدمة على كثير من الدول من بينها تايوان وآيسلاندا وجورجيا والهند واليونان والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا. وحلت في المركز 26 في مؤشر الكفاءة الحكومية الفرعي متقدمة على دول عدة من بينها فنلندا واليونان والهند والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا.

وفي مؤشر كفاءة المراقبة والكشف تفوقت الإمارات على معظم دول العالم حيث حلت في المركز الثالث عالميا متقدمة على اليابان وألمانيا وكندا وهونغ كونغ والصين وسويسرا والدانمارك ونيوزلندا.

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وحلت الدولة في المركز الثالث في مؤشر المرونة الفرعي بعد كل من السعودية وألمانيا والنمسا والنرويج وسويسرا والدانمارك. وحلت في المركز الثاني عالميا في مؤشر التأهب للطوارئ الفرعي بعد الصين.

واعتمد التقرير على 130 معيارا نوعيا وكميا، وأكثر من 11400 نقطة بيانات في فئات مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية. وشكلت هذه المعايير التي تم تطويرها للاستخدام في تقرير مؤشر السلامة من جائحة "كوفيد 19" الذي أصدرته مجموعة" "دييب نولدج"، وهو في حد ذاته مؤشر هجين تم تطويره من خلال توسيع معايير معينة ومؤشرات صيغت خصيصا من أجل إنشاء إطار عمل جديد مصمم ليأخذ في الاعتبار عوامل السلامة والمخاطر في آن واحد.

وتصدرت المؤشر كل من سويسرا وألمانيا وسنغافورة واليابان والنمسا والصين على التوالي.