مقتل جندي تركي وإصابة آخرين في إدلب السورية

السبت 6 يونيو 2020

قالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إن جنديا تركيا قُتل وأصيب اثنان آخران في محافظة إدلب بشمالي غرب سوريا في هجوم على سيارة إسعاف مدرعة.



وقالت الوزارة في بيان إن القوات التركية حددت أهدافا في المنطقة وفتحت عليها النار ردا على الهجوم.

ولم تذكر الوزارة شيئا عن منفذي الهجوم كما لم تحدد المكان الذي وقع فيه.

ومع استمرار التعزيزات التركية، بلغ عدد الآليات والشاحنات العسكرية التي دخلت الأراضي السورية منذ فبراير/شباط الماضي، 6075، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحتوي تلك التعزيزات على دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية.

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فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10.300.

وبموجب اتفاق روسي تركي، تشهد مناطق في إدلب ومحيطها، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة، وقفا لإطلاق النار بدأ تنفيذه في السادس من مارس/آذار الماضي.

ونصّ الاتفاق على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على مسافة واسعة في محيط طريق "إم 4" الدولي الذي يربط محافظة اللاذقية الساحلية بمدينة حلب مرورا بإدلب.

إلا أنه منذ بداية فبراير/شباط، تصاعد التوتر في المنطقة وأسفر عن سقوط قتلى في الجانب التركي.

ودفعت تركيا، مؤخرا، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، ليصل عدد آلياتها التي دخلت الأراضي السورية في غضون 3 أشهر إلى 6075.