بايدن منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية رسمياً

السبت 6 يونيو 2020

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، السبت، ترشيح جو بايدن رسميا عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



واتهم بايدن الرئيس دونالد ترمب بتقسيم البلاد، قائلا: "إن الكراهية لم تبدأ مع ترمب، ولن تنتهي عنده. إن تاريخ بلادنا ليس خرافة، ولا يضمن نهاية سعيدة، ولكن كما قلت سابقًا، نحن في معركة من أجل روح هذه الأمة. إنها عمليات شد وجذب مستمرة طوال الـ200 عام الماضية".

والأربعاء الماضي، فاز جو بايدن، فى الانتخابات التمهيدية للحزب بثلاث ولايات هي رود آيلاند، وبنسلفانيا، نيو مكسيكو.

ويحظى جو بايدن الذي كان نائبا للرئيس على مدى ثماني سنوات في عهد باراك أوباما، بشعبية واسعة بين الأمريكيين ذوي البشرة السمراء الذين تعتبر أصواتهم أساسية لأي ديمقراطي يأمل في الفوز بالرئاسة.

Advertisements

لكنه يواجه انتقادات لمواقف وتعليقات سابقة، مثل قوله لمقدم برنامج إذاعي أنه "لا يكون أسود" إن صوّت لترامب، ولو أنه سارع لاحقا إلى الاعتذار.

وأمس الجمعة، تصاعد الغضب في الولايات المتحدة مجددا بعد تداول مقاطع فيديو جديدة تظهر عنف الشرطة ضد المحتجين على مقتل الرجل ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد.

ومع تبقي 5 أشهر فقط حتى الاستحقاق الانتخابي، يشعر ترامب أنه في الصف الرابح، واعتبر الرئيس الأمريكي في تصريحات لتلفزيون نيوزماكس اليميني أن الديمقراطيين "سيخسرون الانتخابات لأنهم ضعفاء فيما يتعلق بالجرائم".

وتابع: "أنا القانون والنظام ... هم ليسوا كذلك".