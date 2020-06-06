مقتل 11 شرطيا إثر انفجار لغم شرقي أفغانستان

السبت 6 يونيو 2020

قتل 11 شخصا على الأقل من أفراد الشرطة الأفغانية، السبت، إثر انفجار لغم أثناء مرور الدورية الأمنية بولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.



الحادث الإرهابي جاء بعد ساعات من إعلان مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة شنّت ضربتين جويتين استهدفتا عناصر من حركة طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين مسلحي الحركة والقوات الأفغانية.

وقال المتحدث الأمريكي سوني ليغيت، في تغريدة له، إن الضربتين نُفذتا الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان.

وأضاف أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة طالبان "منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر".

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وأعلنت طالبان 23 مايو/آيار الماضي، وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة، وهو ما رحب به الرئيس الأفغاني، وطالب الأمن بالالتزام به طوال.

ورحب الرئيس الأفغاني أشرف غني بإعلان طالبان وقف إطلاق النار، وأصدر أوامره لقوات الأمن بالالتزام به طوال أيام عيد الفطر.

كما رحب حينها، المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد بإعلان طالبان وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك في وقت تكثف حركة طالبان هجماتها في أفغانستان، رغم تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصير عملية السلام الهشة.