أنور قرقاش: أزمة قطر لا تستحق التعليق والحل سيأتي في أوانه

السبت 6 يونيو 2020

أكّد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنّ حل أزمة قطر معروف، وأنّ الأفضل تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل.



مشيراً إلى أنّ المسارات افترقت وتغيّر الخليج، ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه. وكتب معاليه في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه، أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه، ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل».