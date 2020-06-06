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شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية بالسعودية تعلن ترتيبات الحضور لمقار العمل والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ترتيبات الحضور لمقار العمل بالمملكة كالتالي:
فيما يخص القطاع العام يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مكة المكرمة ويعلق الحضور لمقرات العمل في جدة لعموم الموظفين ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.
أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة ويعمل بقية الموظفين عن بعد.
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