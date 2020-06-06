الإمارات تنفي إدراج مطاراتها في قائمة سوداء لوكالة السلامة الأوروبية

السبت 6 يونيو 2020

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات صحة ما نُشر بتقارير إعلامية حول إدراج الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "EASA"، المطارات الإماراتية أو الخليجية ضمن قائمة سوداء.



وأوضح سيف السويدي مدير عام الهيئة، إن الوكالة الأوروبية لم تُصدر من الأساس أي قائمة سوداء بل نشرة عامة ضمت معظم مطارات العالم الرئيسية لتوضيح ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية .. وفق “العين“.

وقال: "وفقاً للتوضيحات التي تلقيناها من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران فإن القائمة التي تم نشرها خاصة بالمطارات التي يجب اتخاذ إجراءات احترازية فيها وهي تضم معظم المطارات العالمية الرئيسية".

وأكد السويدي أن ما أعلنته الوكالة لا ينص على قائمة سوداء وأن ما تم نشره خرج عن السياق.

وكانت الإمارات قد استأنفت رحلات الترانزيت عبر 3 مطارات دولية، ومن خلال الناقلات الوطنية لتحويل ونقل المسافرين مع استمرار قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الإمارات.

Advertisements

وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، الخميس الماضي أن القرار يشمل 3 مطارات وهي مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومن خلال الناقلات الوطنية كطيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران.

وأوضح أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الإمارات لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الإمارات والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وكان سيف السويدي قد أكد ، في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه لا قيود على عدد الرحلات في حركة الترانزيت عبر مطارات الإمارات.

ولفت إلى أن معدل ركاب الترانزيت الذين يستخدمون منظومة الطيران في الإمارات، يتراوح بين 65 إلى 70% من إجمالي عدد الركاب الإجمالي عند 134 مليونا في 2019.

وفي حين لفت إلى أن لا توقيت محدد لوعدة حركة السفر التجارية، أشار إلى أن مرحلة استعادة قطاع الطيران لنشاطه قد بدأت وفتح المطارات قادم لا محالة.