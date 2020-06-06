إيطاليا تسجل 85 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 6 يونيو 2020

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن البلاد سجلت الجمعة 85 حالة وفاة بوباء كوفيد-19 في مقابل 88 حالة في اليوم السابق في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة " الخميس".



وقالت الوكالة إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير شباط بلغ 33774 حالة، وهو أكبر عدد من المتوفين في دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

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وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، وهو أكبر عدد من المصابين في دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة البالغ عددها 518 حالة اليوم كانت هناك 402 في منطقة لومبارديا بشمال البلاد، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررا سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.

وقد تتسبب البيانات الجديدة في عدم ارتياح تجاه قرار الحكومة رفع القيود على التنقل بين المناطق وهو القرار الذي سرى يوم الأربعاء.