شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 151 إصابة بكورونا و 14 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية، و 14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99. وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة.

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