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التعليم تعلن نسب تخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية

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اعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، عن نسب تخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تأكيدا على التزامها أمام الرأي العام وحرصا على توثيق التفاصيل التي تهم أبناءنا الطلبة بكل وضوح وشفافية، نعلن عن إحصاءات ونسب تخفيض الأجور الدراسية التي استجابت لها الجامعات والكليات الأهلية تقديرا منها للظروف الصحية والاقتصادية التي يمر بها بلدنا وشعبنا الكريم".

 

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واضافت "في الوقت الذي تثمن فيه وزارة التعليم هذه المبادرات التي تقدمت بها ثمان وأربعون جامعة وكلية من أصل ثلاثة وستين فإنها تحث الجميع على مزيد من التعاون وتطوير الإمكانات التي تحقق استجابة عاجلة لأهداف التعليم العالي في العراق وتعزز مسارات التنمية وخدمة المجتمع.

 

وللاطلاع على الاحصاءات ونسب التخفيض:
http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2020/06/نسب-تخفيض-اجور-الدراسة-الجامعات-والكليات-…

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