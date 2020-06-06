تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقاطع فيديو لكوادر طبية وهم يخاطبون المشككين بوجود كورونا واكدوا خلال هذه المقاطع ان "حالات الوفاة بتزايد، ويجب الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم الخروج من المنازل".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كوادر طبية تخاطب المشككين بوجود كورونا: شاهدوا جثث الموتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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