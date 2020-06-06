لاتزال شريحة الشباب مهمشة بصنع القرار داخل العملية السياسية..بحسب مراقبين كشفوا بان مجلس النواب لم يصوت حتى الان على فقرة لأاشراكهم بقانون الانتخابات الجديد...
مايزال الحديث مستمرا داخل اوساط عدة لفسح المجال امام شريحة الشباب التي لا تزال مهمشة حتى الان بصنع القرار من خلال اشراكها بالعملية السياسية. قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب لم يكتمل حتى الان بحسب مراقبين بينوا أن احدى فقرات هذا القانون نصت على ضرورة اشراك الشباب البالغين خمسة وعشرين عاما فما فوق بصنع القرار السياسي، الا ان هذا الامر مازال حبرا على ورق حتى الان بسبب عدم التصويت عليه
دمج شريحة الشباب من اصحاب الكفائات العلمية والمهنية العالية بالعملية السياسية يسهم بدفع عجلة البلاد اقتصاديا وسياسيا الى الامام.. وسيقضي ايضا على هيمنة الكتل الكبيرة المسيطرة على المشهد السياسي منذ سنوات طويلة..
دمج شريحة الشباب من اصحاب الكفائات العلمية والمهنية العالية بالعملية السياسية يسهم بدفع عجلة البلاد اقتصاديا وسياسيا الى الامام.. وسيقضي ايضا على هيمنة الكتل الكبيرة المسيطرة على المشهد السياسي منذ سنوات طويلة..
وعانت العملية الانتخابية في السنوات المنصرمة من تزوير وتلاعب بنتائجها، والسبب يرجع بحسب معنيين لضعف قانون الانتخابات انذاك في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو مراقبون: البرلمان لم يشرك الشباب بقانون الانتخابات الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.