بالفيديو مراقبون: البرلمان لم يشرك الشباب بقانون الانتخابات الجديد

مايزال الحديث مستمرا داخل اوساط عدة لفسح المجال امام شريحة الشباب التي لا تزال مهمشة حتى الان بصنع القرار من خلال اشراكها بالعملية السياسية. قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب لم يكتمل حتى الان بحسب مراقبين بينوا أن احدى فقرات هذا القانون نصت على ضرورة اشراك الشباب البالغين خمسة وعشرين عاما فما فوق بصنع القرار السياسي، الا ان هذا الامر مازال حبرا على ورق حتى الان بسبب عدم التصويت عليهدمج شريحة الشباب من اصحاب الكفائات العلمية والمهنية العالية بالعملية السياسية يسهم بدفع عجلة البلاد اقتصاديا وسياسيا الى الامام.. وسيقضي ايضا على هيمنة الكتل الكبيرة المسيطرة على المشهد السياسي منذ سنوات طويلة..

وعانت العملية الانتخابية في السنوات المنصرمة من تزوير وتلاعب بنتائجها، والسبب يرجع بحسب معنيين لضعف قانون الانتخابات انذاك في البلاد.