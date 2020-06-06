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غدا الحرارة في اربع محافظات تصل الى 45م .. حالة الطقس لغاية الاربعاء

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس في العراق لغاية الاربعاء المقبل، فيما اشار الى ان درجات الحرارة لاربع محافظات غدا ستمون 45م.

اليوم السبت مع جدول بدرجات الحرارة

 

 

درجات الحرارة غدا الاحد

 

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الطقس ليوم غد الاحد وبعد غد الاثنين

 

 

الثلاثاء والاربعاء المقبلين

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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