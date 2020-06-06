غدا الحرارة في اربع محافظات تصل الى 45م .. حالة الطقس لغاية الاربعاء

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس في العراق لغاية الاربعاء المقبل، فيما اشار الى ان درجات الحرارة لاربع محافظات غدا ستمون 45م. اليوم السبت مع جدول بدرجات الحرارة درجات الحرارة غدا الاحد Advertisements الطقس ليوم غد الاحد وبعد غد الاثنين الثلاثاء والاربعاء المقبلين

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