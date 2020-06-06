إيران تغازل أمريكا للعودة للاتفاق النووي بالإفراج عن سجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

غازلت طهران واشنطن، الجمعة، للعودة إلى الاتفاق النووي بالإفراج عن أحد أفراد البحرية الأمريكية المسجونين في إيران.



واستغل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عملية إطلاق سراح الجندي الأمريكي، في التلميح للرئيس دونالد ترامب، بإمكانية العودة للاتفاق النووي سيء السمعة الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو/ أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، واصفا إياه بانه "كارثي".

وأفرجت إيران الخميس عن مايكل وايت في إطار اتفاق يقضي أيضا بأن تسمح الولايات المتحدة للطبيب الأمريكي من أصل إيراني ماجد طاهري بزيارة إيران.

وكتب ظريف على تويتر مخاطبا ترامب: "حققنا تبادلا إنسانيا على الرغم من جهود مرؤوسيك".

Advertisements

وأكد عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ظريف اجتمع مع بيل ريتشاردسون السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة "قبل شهور" لمناقشة تبادل سجناء.

وأعلنت إيران إفراج الولايات المتحدة عن العالم الإيراني مجيد طاهري الموق وف منذ يوليو/تموز 2018 على أن يعود إلى بلاده.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران وبعدها عرقلت صادراتها النفطية ضمن سياسة ممارسة "أقصى الضغوط".

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تراجعت إيران منذ أيار/مايو 2019 عن أغلب الالتزامات التي تعهدت بها في فيينا.