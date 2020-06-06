شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 1312 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجمعة في لبنان إلى 1312 إصابة بعد تسجيل 6 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 28 .



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 3 إصابات من بين المقيمين و3 إصابات من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى1312 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

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