الكويت تعتمد دواء «أفيجان» الياباني لعلاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن الشحنة الأولى من العقار الياباني (أفيجان Favipiravir) ستصل الأسبوع المقبل.



وذلك بعد نتائجه الإيجابية في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول على الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبد الله البدر لـ«كونا» أمس، إن الشحنة الأولى من العقار تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الإنسانية ولا تحمل قيمة تجارية من الحكومة اليابانية.

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وأضاف البدر أن الاستخدام سيكون وفقاً لدليل الإرشادات المعد من اليابان وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والنظم واللوائح المتبعة في الكويت.

وأشار إلى أن (الصحة) في طور انتظار كمية أخرى من العقار لتوريدها لعمل الدراسات الإكلينيكية والبحوث السريرية في الكويت ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.

وبين أن توفير هذا العقار يأتي على أساس التبرع من الحكومة اليابانية وبدعم لوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتسهيل عمليات التسليم.