شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون تعيد الجنود إلى ثكناتهم في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول أمريكي وفقا لرويترز، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) ستعيد 900 جندي متبقين كانوا قد أرسلوا إلى منطقة واشنطن العاصمة للتصدي لاضطرابات محتملة، مشيراً إلى أن من المتوقع البدء في إعادتهم إلى قواعدهم.



وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر، مشيراً إلى أن الجنود سيعودون إلى فورت براج في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.

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