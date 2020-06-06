شكرا لقرائتكم ليبيا.. مسيّرات تركية تستهدف عائلات نازحة من ترهونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر متطابقة أن الطيران التركي المسيّر قصف الليلة الماضية مجموعة من السيارات لأسر نازحة من مدينة ترهونة، جنوب مدينة سرت.

وأضافت المصادر أن القصف راح ضحيته أفراد أسرتين نازحتين، بالإضافة إلى أحد شباب مدينة سرت، الذين كانوا يقدمون المساعدات للنازحين.

فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن مسيرّة تركية استهدفت مواقع عسكرية للجيش الوطني في بوابة 70 جنوب مدينة سرت.

ياتي هذا فيما زعمت ميليشيات الوفاق، بقيادة تركيا، أن "طائراتها" نفّذت 5 ضربات جنوب سرت استهدفت آليات للجيش الوطني الليبي.

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كما ادعت ميليشيات الوفاق أن أعيان مدينة سرت عرضوا تسليم المدينة، تزامناً مع انسحاب وحدات الجيش الوطني، بحسب تعبيرها.

وكانت تشكيلات تابعة لميليشيات الوفاق تمكنت بقيادة تركيا من دخول مدينة بني وليد شمال غربي البلاد والتقدم باتجاه مطارها بعد غارات جوية، وذلك في أعقاب إعلان ميليشيات الوفاق دخولها مدينة ترهونة، آخر معقل رئيسي للجيش الوطني الليبي قرب طرابلس.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن ميليشيات الوفاق بقيادة قوات تركية دخلت ترهونة من 3 محاور وتحت غطاء طيران مسيّر مصدره أنقرة، التي أرسلت أسلحة نوعية لحكومة فايز السراج.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك ضغوطاً دولية كبيرة تمارس على الجيش الوطني وقد طُلب منه التراجع 60 كيلومتراً عن حدود طرابلس.

وذكّر المسماري في مؤتمر صحافي أن ما قام به السراج مع تركيا يعد انتهاكاً لسيادة ليبيا.