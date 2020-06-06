شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يوصى بسرعة إصدار لائحة قانون صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان).

ورأت اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، إن هذا المشروع بقانون سيؤدى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم تكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الصندوق لتفعيل دوره فى منح الحوافز، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون المعروض.

ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

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ويستهدف التعديل الذى أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

وبناءً على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلبل تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من المصروفات والرسوم الدراسية المُقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المُنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمُبدعين.

وأدخلت اللجنة تعديلا وحيدا على النص الوارد من الحكومة، حيث أضافت المعاهد المملوكة للدولة للجهات التى يجوز تحصيل المبلغ المذكور من مصروفات طُلابها.