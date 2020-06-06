شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": الاهتمام بالقطاع فى الموازنة العامة يهدف لدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة لوزارتى الزراعة والرى الهيئات والقطاعات التابعة لهما، مؤكدا ان هناك اهتمام كبير بملف الزراعة والرى خلال السنوات الأخيرة انعكس هذا فى صورة حقيقية من خلال الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الجديد، وهذا بدوره سينعكس على مستقبل الزراعة وإنعاش القطاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هناك اقتراح من قبل الوزارة بشأن تقديم دعم مالي خاص بشأن التوسع فى إدخال الخدمات التكنولوجية لقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ الأمر بكارت الفلاح الذكى، وبعض الخدمات البنيكة، مما يتطلب التوسع فى هذه الخدمات ، وهذا تماشيا مع الجهود التى تبذلها الدولة لرقمنة الخدمات والاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة فى كافة القطاعات بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قطاع الزراعة يشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وأرقام فى الموازنة العامة، خاصة وأن الزراعة من أكبر محاور الاقتصاد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة سيكون له دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن التوسع فى ميكنة خدمات قطاع الزراعة ينعكس على حجم الإنتاج من خلال وصول الدعم لمستحقيه، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببعض القطاعات والقضايا الخاصة بالفلاح سواء الحصول على سلف أو قروض أو ما شابه.