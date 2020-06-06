ألمانيا: "مظاهرات صامتة" تنديدًا بمقتل الأمريكي جوروج فلويد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
يعتزم العديد من الأفراد في ألمانيا المشاركة، السبت، في "مظاهرات صامتة" مناهضة للعنصرية، في حوالي 25 مدينة، على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.
وتأتي المظاهرات تنديدا بمقتل فلويد، الذي لقي حتفه يوم 25 مايو الماضي على يد الشرطة بمدينة مينابوليس الأمريكية. وأدت وفاته إلى خروج احتجاجات في العديد من المدن الأمريكية، وشهد بعضها اشتباكات.
ومن المقرر أن يرتدي المشاركون في مظاهرات ألمانيا الملابس السوداء.
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