اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بنويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المدينة، وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقال علي الشحات، رئيس مدينة نويبع، إن شركة الكهرباء أخطرت مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوحدة المحلية، بفصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بالمدينة لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضح رئيس المدينة، أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: المنطقة الصناعية (البحراوي)، ومحطة بنزين الميناء ومستودع الغاز، والطرق والكباري والمجزر الآلي، وساحة انتظار الشاحنات ومنطقة المزارع، وقرية لاسرين ومبنى الإذاعة ومحطة المعالجة الجنوبية.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، اتخاذ كافة التدابير، خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.