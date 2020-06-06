ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بنما إلى 15463 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بنما سيتي- (أ ش أ):
ذكرت وزارة الصحة في بنما، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد ارتفعت إلى 15463 حالة، وذلك عقب تسجيل 400 حالة إصابة جديدة.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 370 حالة، وذلك عقب تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.
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