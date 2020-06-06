أبل توجه رسالة لسارقي هواتف آيفون خلال احتجاجات جورج فلويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تعمل شركة أبل الأمريكية على تعطيل هواتف "آيفون" التي سرقت من متاجر البيع بالتجزئة خلال الاحتجاجات القائمة في الولايات المتحدة، لتوقفها عن العمل.

وانتشرت لقطات من صور تحذيرية ظهرت على شاشات الهواتف المسروقة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وريدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط احتجاجات عالمية بعد وفاة جورج فلويد.

ووفق ما ذكر موقع "سي إن إن"، قالت "أبل" في رسائلها التحذيرية لمن قاموا بسرقة الهواتف: "أنت قيد المتابعة وسيتم تنبيه السلطات المحلية" و"الرجاء إعادة الجهاز إلى متجر أبل في شارع وولنت"، أو "تم تعطيل هذا الجهاز ويتم تتبعه الآن، كما تقوم الشركة حاليا بتعطيل الهواتف المسروقة حتى لا تعمل.

Advertisements

وكانت قد أبلغت متاجر أبل، التي بدأت مؤخراً في إعادة الافتتاح في الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، عن أعمال تخريب ونهب في عدة مواقع، بما في ذلك في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

ورفضت الشركة الأمريكية التعليق على مسائل الأمن المتعلقة بمنتجاتها.

يذكر أن جهود "أبل" هذه في تتبع هواتفها ليست جديدة أو متعلقة بالاحتجاجات فقط، إذ تعمل الشركة منذ فترة طويلة على تثبيت برامج خاصة على أجهزة آيفون المعروضة في متاجرها لتتتبع موقع المنتجات المسروقة. ولا تزود الهواتف التي تباع بهذه البرامج.

وفي مذكرة أرسلت إلى الموظفين، وصف الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، مقتل فلويد بأنه عديم الإحساس وتعهد بالتبرع لمجموعات حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادرة العدالة المتساوية.