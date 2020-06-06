الازمة النيابية: هناك ملاحظات على أداء الصحة ومخازنها خالية من الاجهزة الخاصة بكورونا

اكدت خلية الازمة النيابية، السبت، وجود ملاحظات على أداء وزارة الصحة، فيما اشارت الى ان مخازن الوزارة خالية من الاجهزة الخاصة بكورونا.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "البلد تعرض الى هجمة شرسة من قبل فيروس كورونا"، مبينا ان "من المتوقع في حال عدم التزام المواطنين بالتعليمات واهمال استخدام مواد الحماية الشخصية وقلة عدد الفحوصات، أن تصل أعداد المصابين الى الآلاف".

واضاف أن "إجراءات الوقاية من الفيروس التي تتخذها الوزارة هي عمل مشترك بين المواطن والوزارة والقوات الأمنية، ولكننا لم نلمس أي تعاون من قبل المواطنين بخطورة الموقف".

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وأشار الى أن "خلية الأزمة النيابية تقدم تقريرها عن مجمل أعمالها وانجازاتها والتوصيات التي أوصتها للحكومة سواء التي نفذت أو التي لم تنفذ", لافتا الى أن "هناك ملاحظات على أداء وزارة الصحة فيما يخص توفير الاجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، وحالياً مخازن وزارة الصحة خالية من المواد والأجهزة الطبية التي تخص فيروس كورونا".

وأكد الموسوي، ان "نقص الأجهزة والادوية جاء بسبب تعاقد وزارة الصحة مع شركات تأخرت في اتمام العقود وحججها بسبب الأزمة بينما التعاقد كان من ضمن فترة الازمة"، داعيا "وزارة الصحة الى أن تفرض غرامات تصل الى 10 بالمئة وتلغي العقود وتعاقب الشركات".