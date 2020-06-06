بينها 'استمرار حظر التجوال'.. قرارات اجتماع خلية الازمة في الديوانية

اعلنت خلية الازمة في الديوانية، السبت، عن قرارات اجتماعها بعد ارتفاع اعداد المصابين بكورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "عقدت اجتماعها الطارئ باستخدام التقنيات الالكترونية لتطبيق إجراءات التباعد الاحترازي بعد ارتفاع اعداد المصابين بكورونا، برئاسة محافظ الديوانية زهير علي الشعلان وجميع أعضاء الخلية".

واضافت انه "تقرر ما يلي:-

١) تهيئة وتجهيز مستشفى الحياة والحروق بالأسرة والمواد الطبية لاستقبال الحالات البسيطة من المصابين بفيروس كورونا.

٢) توفير جامعة القادسية للوسط الناقل لمختبرات دائرة صحة المحافظة.

٣) استمرار حظر التجوال ورفعه تدريجيا باعتماد الإجراءات الوقائية.

Advertisements

٤) تعطيل الدوام الرسمي من يوم الأحد ٧ حزيران، حتى يوم الخميس ١١ حزيران، في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لتعفيرها من قبل مديرية الدفاع المدني وتهيئتها لاستقبال المراجعين.

٥) تأمين المواد الكيمياوية لمديرية الدفاع المدني من وزارة النفط لتعفير الدوائر والمؤسسات الحكومية والمناطق التي سجلت فيها إصابات بالفيروس.

٦) التأكيد على المواطنين عند مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية باتخاذ الاجراءات الوقائية.

٧) إلزام الاجهزة الأمنية والكوادر الطبية بلبس الكمامات والقفازات في الواجبات الرسمية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

٨) دعوة منظمات المجتمع المدني الى استمرار الحملات التثقيفية لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

٩) دعوة المؤسسات الاذاعية والصحفيين الى دعم الاجراءات الصحية والأمنية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية وضرورة التباعد الاحترازي بين المواطنين.