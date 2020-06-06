التربية النيابية تنعى رئيس المجلس التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية

نعت لجنة التربية النيابية، السبت، رئيس المجلس التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تنعى الاسرة التربوية بوفاة الاستاذ حفظي رشيد مظهور الحلبوسي رئيس المجلس التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية والذي وافاه الأجل المحتوم".
واضافت "لانقول الا مايرضي الله سبحانه وتعالى وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان".
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