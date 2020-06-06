شكرا لقرائتكم حادثة دفع المسن بأميركا تتفاعل.. استقالة جماعية لفرقة الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقال جميع أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ، التابع لإدارة شرطة بافالو في نيويورك الـ57، الجمعة، رداً على تعليق الإدارة عمل اثنين من الضباط، بعد ظهور مقطع فيديو يظهرهما يدفعان متظاهراً يبلغ من العمر 75 عاماً على الأرض.

خلال دفع سبعيني في نيويورك

وأظهر لقطات الرجل يقترب من الضباط، وسط احتجاجات تتعلق بمقتل جورج فلويد فى ميدان نياغرا، حيث قام ضابط بدفع الرجل مما تسبب في تراجعه إلى الخلف وسقوطه أرضاً، وتعرض لضربة قوية في رأسه من الخلف، وشوهد الدم وهو يسيل على جانب وجهه وعلى الرصيف.

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وقال المتحدث باسم شرطة بافالو، مايك ديجورج، إنه تم وقف ضابطين عن العمل بدون راتب بعد وقت قصير من انتشار الفيديو. وذكرت التقارير أن الرجل فى حالة مستقرة حالياً.

ولا يزال الضباط المستقيلون الآن يعملون في الإدارة، لكنهم لم يعودوا أعضاء في فريق الاستجابة للطوارئ، الذي تم تشكيله في عام 2016 بغرض إدارة الاحتجاجات الجماهيرية.

وقال رئيس البلدية، بايرون براون، في بيان إن "مدينة بافالو على علم بالتطورات المتعلقة بمهمات عمل بعض أفراد قوة شرطة بافالو.. في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد أن هناك خطط طوارئ للحفاظ على خدمات الشرطة وضمان السلامة العامة داخل مجتمعنا. وتواصل شرطة بافالو العمل بنشاط مع شرطة ولاية نيويورك والوكالات المتعاونة الأخرى".