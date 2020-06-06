ضربتان أميركيتان تستهدفان طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار في أفغانستان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







كابول: أعلن مسؤول عسكري أميركي الجمعة أن الولايات المتحدة شنّت ضربتين جويتين استهدفتا حركة طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين المتمردين والقوات الأفغانية منذ أكثر من أسبوع.

كتب المتحدث الأميركي سوني ليغيت في تغريدة أن الضربتين نُفذتا الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان. وأضاف أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة طالبان "منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لمناسبة عيد الفطر". تابع "نكرر: يجب على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام".

من جهة أخرى قتل عشرة عناصر من القوات الأفغانية في هجوم منفصل استهدف عربة هامفي، بحسب وزارة الداخلية التي وجهت أصابع الاتهام إلى حركة طالبان. ولم يرد أي تعليق من الحركة. وأعلنت طالبان بشكل مفاجئ وقفاً لإطلاق النار مع القوات الأفغانية لمناسبة عيد الفطر انتهت مهلته في 26 مايو.

مذاك، انخفض مستوى العنف بشكل عام في كل أنحاء البلاد، في حين أكدت الحكومة الأفغانية أنها مستعدة لبدء محادثات السلام التي طال انتظارها مع المتمردين.

ووقعت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع طالبان في فبراير ينصّ على انسحاب كل القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمانات أمنية يقدمها المتمردون تمهيدا لمفاوضات بين الأطراف الأفغانية المتحاربة.

Advertisements

وامتنعت طالبان بشكل كبير عن شن هجمات عنيفة على مدن أفغانية منذ التوقيع على الاتفاق، لكنها واصلت استهداف القوات الأفغانية. وبموجب الاتفاقية التي تستبعد الحكومة الأفغانية، تعهدت واشنطن إلى جانب المتمردين بعدم استهداف بعضهما البعض.

لكن البنتاغون أعلن في الشهر الماضي أنه سيواصل تنفيذ ضربات دفاعية ضد طالبان عندما تهاجم شركاء واشنطن الأفغان.

تنص الاتفاقية على انسحاب جميع القوات الأميركية والأجنبية خلال العام المقبل. وقد غادر بالفعل آلاف الجنود الأميركيين وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية في الشهر الماضي إن عدد الجنود الذين لا يزالون في أفغانستان يبلغ نحو 8500 عنصر.

وبدأ مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد جولة جديدة الجمعة للقاء طالبان في الدوحة والحكومة الأفغانية في كابول. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "هدفه الرئيس" هو "التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأفغانية بشأن الخطوات العملية التالية اللازمة لبدء المفاوضات الأفغانية بنجاح". وسيتوجه خليل زاد أيضا إلى إسلام آباد.

