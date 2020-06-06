مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على يد الجيش الفرنسي في مالي

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باريس: قُتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الجزائريّ عبد المالك دروكدال، على يَد القوّات الفرنسيّة في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي الجمعة، مؤكّدةً بذلك معلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس من مصادر متطابقة.

دروكدال هو أحد زعماء الجهاد في بلاد المغرب، ومرشد للعديد من الجماعات الجهاديّة في الساحل، وقُتل الخميس في تساليت في شمال مالي. وقالت بارلي على تويتر إنّ "العديد من المقرّبين" من دروكدال تمّ أيضاً "تحييدهم"، من دون أن تقدّم مزيداً من التفاصيل.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ "عبد المالك دروكدال، عضو اللجنة التوجيهيّة لتنظيم القاعدة، كان يقود كلّ مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات الإرهابيّة الرئيسيّة الناشطة في الساحل".

وصرّح مصدر قريب من الملفّ لفرانس برس بأنّ الجيش الفرنسي "حيَّد" (قتل أو أسَر) نحو 500 جهادي في منطقة الساحل خلال الأشهر الأخيرة، بينهم العديد من الشخصيّات المهمّة: قادة ومُجنِّدين ولوجيستيّين.

