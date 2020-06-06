شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى : التشغيل المرحلى للحضانات وحضور الاطفال بالتناوب هو الأنسب حال إعادة فتحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تصريحات وزيرة التضامن بشأن إمكانية إعادة تشغيل الحضانات خلال الفترة القادمة ضمن خطة التعايش في ظل استمرار أزمة كورونا تتطلب التعامل مع الأمر بمنتهى الحذر خاصة في ظل إرتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة.

وأضاف أبو حامد، أن التشغيل التدريجي قد يكون وسيلة مناسبة لإعادة الفتح، وهو يشمل تشغيل عدد محدود من الحضانات الكبيرة المرخصة و ذات السمعة الطيبة التي يكون لها مبنى مستقل و لابد أن يكون لديها حدائق و مساحات مفتوحة خارجية بحيث يقضي الأطفال معظم الوقت بها ، كذلك السماح لتلك الحضانات بتقديم خدماتها لعدد محدود من الأطفال يسمح بالحفاظ على المسافات الآمنه مع توفير وسائل الحماية مثل الكشف الحراري و الكمامات و المطهرات و غيرها ، و عدم السماح لأولاياء الأمور بدخول مباني الحضانات ، و قال أنه على الرغم من كل ذلك فإن الأمر لا يخلو من المخاطرة .

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واستبعد"أبو حامد"، أن يشمل إعادة التشغيل الحضانات غير المرخصه والحضانات الموجودة فى عمارات سكنية لأنها تمثل خطورة على الطفل وسكان العمارة أنفسهم، وكذلك الحضانات التابعة لجماعات دينية ، معتبرا أن غلق الحضانات فرصة لمراجعة حال هذه المؤسسات وغلق المنتمية للجماعات المتطرفة .

واقترح "أبو حامد " أن يكون حضور الأطفال داخل الحضانات بالتناوب وذلك فى إطار التشغيل المرحلى بمعنى الحضور يكون بتقسيم الأطفال لمجموعات و حضور كل مجموعة عدد محدد من الأيام فى الأسبوع .

وكانت قد قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فى مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، ونحن بصدد إنشاء حضانات أخرى وترميم الحضانات الموجودة المرخصة، حيث جرى الحصول على موافقة لافتتاح 1500 حضانة جديدة، مشيرة إلى أن هناك حضانات للتخاطب والتوحد وغيرها من التخصصات، والأطفال الموجودة في تلك الحضانات المتخصصة تضرروا من غلقها فتم اتخاذ قرار بفتحها مع إجراءات احترازية مشددة.