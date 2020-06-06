رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (أ ش أ):

هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، إن لم تكف عن كونها منظمة سياسية متحيزة، "حسب تعبيره".

وقال بولسونارو - في تصريحات للصحفيين، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إن عقار هيدروكسي كلوروكوين عاد بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته.

ويؤيد بولسونارو استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا المستجد رغم عدم وجود دليل علمي على فعاليته.

وتشهد البرازيل ارتفاعًا متزايدًا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي بلغت حتى الآن 34 ألفا و021 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد المصابين 614 ألفا و941 إصابة بالفيروس التاجي.