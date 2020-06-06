تقارير: أبل تعتزم تأخير إطلاق هاتفها المرتقب "آيفون 12" بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة أبل الأمريكية تعتزم تأخير إطلاق هاتفها المرتقب "آيفون 12"، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واعتادت أبل تقديم إصداراتها الجديدة من هواتف آيفون خلال حدث تقيمه في شهر سبتمبر، مع إتاحة الجهاز للطلب بعد بضعة أيام من الحدث، ثم يبدأ شحنه في الأسبوع الذي يليه.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "برودكوم"، وهي إحدى الشركات الموردة لـ"أبل"، هوك تان، إلى أن الأخيرة قد تؤخر شحن هاتفها "آيفون 12"، وذلك في ظل المشكلات الحاصلة في سلاسل التوريد بسبب تفشي وباء كورونا.

ووفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إنتاج الهاتف قد يؤخر شهرا، ومن جهة أخرى توقعت صحيفة "Nikkei" أن يتأخر الإطلاق عدة أشهر.

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وبحسب التقارير، فإن النسخة المنخفضة التكلفة من "آيفون 12"، ستكون متاحًا في البداية، على أن تطرح الشركة النسخة المتوسطة بعدها بعدة أسابيع، وذلك في مسعى للحفاظ على الإيرادات، وقد تؤخر "أبل" إطلاق النسخة الأعلى، إلى مطلع العام المقبل 2021.

وحذر هوك تان المستثمرين من أن إيرادات شركته لعام 2020 ستتأثر بما وصفه التأخر الكبير في دورة المنتج لدى أكبر عميل للأجهزة المحمولة في أمريكا الشمالية، ويبدو أنه كان يقصد شركة أبل.

وقال تان: "في الربع الثالث، نتوقع عادةً أن نشهد زيادة متتالية من رقمين في الإيرادات من إنتاج الجيل القادم من الهاتف لدى عميلنا الكبير للهواتف المحمولة في أمريكا الشمالية، والآن لا يتوقع رؤية هذه الإيرادات حتى الربع التالي".

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فتتحدث التسريبات عن هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 14"، وسيأتي الهاتف بثلاثة نسخ بقياس 5.4 بوصة، و6.1 بوصة، و6.7 بوصة مع شاشة OLED، وزيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي.