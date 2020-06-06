"صحة الغربية" تنفى إصابة عامل في ديوان المحافظة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- (أ ش أ):

نفى وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبدالناصر حميدة، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية عن إصابة أحد العاملين بمقر ديوان عام محافظة الغربية بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية- في بيان اليوم- إن التحاليل النهائية للموظف جاءت سلبية، مؤكدا أن سلامة المواطنين تأتى على رأس أولويات المحافظة، وأن لجنة إدارة الأزمات التى تم تشكيلها موخرا برئاسة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مستمرة في متابعة مستشفيات العزل، وكذلك متابعة دائمة لكافة الإجراءات اللازمة؛ للحد من فرص انتشار الفيروس والتصدي لهذه الأزمة العالمية.

وأهاب الدكتور حميدة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة الرأى العام، مناشدا كل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.